اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفوردaston villa بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «aston villa»رابط استون فيل

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يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

بث مباشر مباراة استون فيلا مباراة أستون فيلا وواتفورد وتنطلق مباراة أستون فيلا وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا

وواتفورد والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أستون فيلا

وواتفورد، ستكون مباراة أستون فيلا وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

بث مباشر مباراة أستون فيلا وواتفورد حيث تتابع الجماهير مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد والتي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 وذلك ضمن مواجهات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب افكارج رود حيث ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر السادسه بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت الإمارات وكلف اتحاد الكرة الإنجليزي الحكم سيمون هوبر بمهمة إدارة المباراة المرتقبة مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد بث مباشر بجودة عالية اليوم في البريميرليج .

ويتوقع أن تلقى مشاهدة مباراة أستون فيلا وواتفورد متابعة جماهيرية كبيرة اليوم حيث يخوض فريق أستون فيلا المباراة تحت قيادة المدرب دين سميث وهو في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري