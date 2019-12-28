اونلاين | «كورة لايف» TODAY alahly مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الشبابPLUS بدون تقطيع NOW

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التوقيت الأهلي x الشباب :

14:50 غرينتش – نواكشوط

15:50 الرباط – الجزائر – تونس

16:50 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:50 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

18:50 مسقط – أبوظبي

طهران 19:50

القنوات الناقلة الشباب السعودي ضد الأهلي السعودي :

KSA Sports 1 HD

القناة : السعودية الرياضية 1

شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة هي صاحبة حق بث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان – السعودية 2019

بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

موعد مباراة الشباب ضد الأهلي والقنوات الناقلة في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت 28 ديسمبر 2019

موعد مباراة الأهلي والشباب والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

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عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة متتبعي الدوري السعودي الممتاز، إضافة إلى مشجعي النادي

الأهلي الرياضي السعودي وأيضاً انصار نادي شيخ الأندية السعودي، بدون شك ينتظرون وبفارغ صبرهم هم يبحثون في الوقت

الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة ,وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل

التي تخص موعد مباراة لأهلي السعودي والشباب السعودي، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الدوري

السعودي للمحترفين سوف تكون مباراة الأهلي السعودي ضد الشباب السعودي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports

1 (السعودية الرياضية 1 HD) العربية فيما سيكون معلق المباراة هو (عبدالله الحربي).

موعد مباراة الشباب السعودي ضد الأهلي السعودي

يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض ، ومن المقرر ان تنطلق مباراة الإمبراطور

السعودي ونادي الشباب السعودي تحديداً في تمام الساعه 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:50 مساءً

بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.

تاريخ مواجهات الشباب السعودي و الأهلي السعودي

يأمل نادي الأهلي السعودي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي الشباب السعودي ، يوم السبت 28

ديسمبر 2019 في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب، مساء السبت في إطارالجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن

سلمان للمحترفين.

والتقى الأهلي السعودي x الشباب السعودي في 81 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي

الفيصلي منها 35 انتصار مقابل 25 خسائر و21 تعادلات.