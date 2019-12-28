اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الأهلي والشباب بث مباشر alahly NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الشبابNOW

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ويدخل الأهلي المباراة بتركيز كبير وهو ما ظهر عندما أعلن السويسرى كريستيان جروس مدرب فريق الأهلى السعودى إغلاق التدريبات اليومية أمام وسائل الإعلام والجماهير، استعداداً للقاء اليوم وفرض السرية على التحضيرات الأخيرة، ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على ضمك في الجولة الماضية بنتيجة 5-1، بينما خسر الشباب من أبها بهدفين دون رد.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقى النصر مع الفيحاء في الثانية والثلث عصرا والاتحاد مع الفتح في السابعة إلا عشر دقائق، وأبها مع ضمك والاتفاق مع التعاون.

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في هذا اللقاء سيقابل الشباب السعودي خصمه الأهلي السعودي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة

التأهل.

الليث الأبيض السعودي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة المدرب لويس غارسيا , في هذا اللقاء سيقابل نادي الإمبراطور

السعودي خصمه فريق نادي الإمبراطور السعودي والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل.

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موعد مباراة الشباب x الأهلي :

إنطلاق المباراة : يوم السبت 28 ديسمبر 2019

الساعة : 16:50 مصر، 17:50 السعودية

المباراة الشباب vs الأهلي

الأهلي vs الشباب

البلد المستضيف :السعودية

المدينة : الرياض

الملعب :استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)