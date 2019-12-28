اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الشباب YALLA ONLINE

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يستضيف ملعب الأمير "فيصل بن فهد" فى الرياض، قمة مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى السعودي، عندما يحل الأهلي ضيفًا على الشباب فى الخامسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، السبت، ويدخل الأهلى مباراة اليوم محتلا المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة قبل انطلاق الجولة، خلف النصر صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي

وحصل كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الأهلى السعودى، على دفعة كبيرة قبل مباراة اليوم بعودة السورى عمر السومة والجزائرى يوسف بلايلى للمشاركة فى المباراة المرتقبة بعدما شاركا في تدريبات الفريق بالأيام الماضية.

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك والأهلى السعودى الحالى، اعتمد على الثنائى عمر السومة المهاجم السورى، ويوسف بلايلى لاعب خط الوسط الجزائرى، فى تحضيراته الأخيرة استعداداً لمباراة اليوم.

وأجرى عمر السومة جراحة ناجحة أسفل البطن بمدينة "ميونخ" الألمانية مؤخراً لمعاناته من "الفتاق الرياضى"، فيما عانى يوسف بلايلى من إصابة عضلية.

ويدخل الأهلي المباراة بتركيز كبير وهو ما ظهر عندما أعلن السويسرى كريستيان جروس مدرب فريق الأهلى السعودى إغلاق التدريبات اليومية أمام وسائل الإعلام والجماهير، استعداداً للقاء اليوم وفرض السرية على التحضيرات الأخيرة، ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على ضمك في الجولة الماضية بنتيجة 5-1، بينما خسر الشباب من أبها بهدفين دون رد.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقى النصر مع الفيحاء في الثانية والثلث عصرا والاتحاد مع الفتح في السابعة إلا عشر دقائق، وأبها مع ضمك والاتفاق مع التعاون.