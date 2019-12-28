اونلاين | live| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر Zamalek في دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت هدف الزمالك الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| مشاهدة مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر Zamalek في دوري أبطال إفريقيا| يلا شوت هدف الزمالك الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت حصري الشوط الثاني مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يوتيوب لايف Yalla shoot يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ،يلتقي نادي الزمالك المصري مع نادي زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كورة اون لاين ماتش الزمالك ضد زيسكو بث مباشر،نادي الزمالك بدأ منافسات دور المجموعات بخسارة من مازيمبي بثلاثة أهداف ولكنه فاز في الجولة الثانية على حساب فريق بريميرو دي اوجوستو بهدفين دون مقابل.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر،يمتلك نادي الزمالك ثلاثة نقاط فقط حتى الآن وضعته في المركز الثاني من جدول الترتيب خلف نادي مازيمبي متصدر الترتيب.

الاسطورة لايف مباراة الزمالك ضد زيسكو بث مباشر الجدير بالذكر أن فريق مازيمبي قد لعب مباراته أمام بريميرو دي اوجوستو بالأمس وإنتهت بالتعادل ليصبح الفارق بين الزمالك ومازيمبي 4 نقاط فقط.

بينما فريق زيسكو يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل مع بريميرو دي اوجوستو في الجولة الأولى ولكن زيسكو خسر في الجولة الثانية من مازيمبي.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم

من المحتمل أن يلعب باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك المصري مباراته أمام زيسكو اليوم بالتشكيل التالي:

فى حراسة المرمي :- محمد ابوجبل

في خط الدفاع :- محمود علاء و محمود الونش و محمد عبد الشافي و محمد عبد الغني

في خط الوسط المدافع كل من طارق حامد و فرجاني ساسي

Advertisements

في خط الوسط المهاجم كل من يوسف اوباما و اشرف بن شرقي و احمد سيد ” زيزو ”

فى خط الهجوم مصطفي محمد.

سوف يغيب عن نادي الزمالك خلال مباراة اليوم كل من حازم إمام المدافع الأيمن للفريق الأبيض بعد إصابته في مباراة الإنتاج الحربي.

كذلك سوف يغيب كل من الجناح محمود عبدالرازق “شيكابالا” وعبدالله جمعة لأسباب فنية.

يعتمد كارتيرون على محمد عبد الشافي بصفة أساسية خلال المباريات الاخيرة رغم مستواه الغير مستقر.

كما يعتمد على الحارس محمد أبو جبل بعد هبوط مستوي محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الأساسي خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ستكون المباراة على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم، المباراة منقولة عبر بي ان سبورت 1 بتعليق محمد فوزي.

ستبدأ المباراة الساعة الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر