اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «alahly»رابط الشبابHD

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يواجه الأهلي السعودي نظيره الشباب، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الأهلي والشباب على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في الجولة الـ13 من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يقبع الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم

تقام مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي

تُذاع مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي عبر قناة KSA Sports 1 HD، بتعليق عبد الله الحربي.

يستضيف ملعب الأمير "فيصل بن فهد" فى الرياض، قمة مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى السعودي، عندما يحل الأهلي ضيفًا على الشباب فى الخامسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم، السبت، ويدخل الأهلى مباراة اليوم محتلا المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة قبل انطلاق الجولة، خلف النصر صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي

وحصل كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الأهلى السعودى، على دفعة كبيرة قبل مباراة اليوم بعودة السورى عمر السومة والجزائرى يوسف بلايلى للمشاركة فى المباراة المرتقبة بعدما شاركا في تدريبات الفريق بالأيام الماضية.