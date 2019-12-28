الامارات | بالصور.. افتتاح بطولة "الليغا بروميسيز" على استاد هزاع بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح بطولة "الليغا بروميسيز" على استاد هزاع بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس منافسات النسخة الـ 24 من بطولة "الليغا بروميسيز" العالمية لكرة القدم (تحت 12 سنة)، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وسط مشاركة 16 فريقاً عالمياً، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ورابطة الدوري الإسباني "الليغا".

وتشهد البطولة مشاركة 3 فرق محلية هي العين المستضيف، والجزيرة وبني ياس، بالإضافة إلى 13 فريقاً عالمياً وهي: برشلونة، واتليتكو مدريد، واسبانيول، وريال مدريد، وريال بيتيس، واشبيلية، وفالنسيا، وفياريال من إسبانيا، ويوفنتوس وانتر ميلان (إيطاليا)، وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا)، وبنفيكا (البرتغال). وافتتحت البطولة بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم ألقى طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع تطوير الرياضة في مجلس أبوظبي كلمة، رحب فيها بالحضور والفرق المشاركة.

واستضاف استاد هزاع بن زايد ورشة عمل "الحكام" التي أقيمت على هامش البطولة حيث افتتح أعمال الورشة، الحكمين الدوليين سيزار بارينيشيا وأرتورو دودن. في المقابل أقيمت اليوم ورشة عمل "التدريب" بحضور كبير ومميز من أكثر من 150 مدرباً ومدربة من مختلف فرق المراحل السنية لأندية أبوظبي، واستعرض ديل بوسكي أسطورة التدريب العالمية الحائز على كأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني وكذلك كأس الأمم الأوروبية 2012 تجربته الطويلة في عالم التدريب وسيرته المهنية التي حقق من خلالها العديد من الإنجازات.