شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: التعادل مع زيسكو نقطة انطلاق.. واللاعبون كانوا عند حسن الظن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في زامبيا، الشكر للاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشاد زادة بالجهاز الفني واللاعبين بعد تقديم مباراة جيدة وكان الفريق أقرب للفوز، لكن التعادل نتيجة جيدة خارج ملعبنا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع بهم، معربا عن ثقته في أن نقطة التعادل اليوم ستكون بوابة تأهل الفريق عن المجموعة.

كما وجه رئيس البعثة الشكر لرئيس النادي مرتضى منصور، الذي كان على تواصل دائم مع البعثة طول الوقت، وكذلك وجه الشكر للسفارة المصرية والسفير أحمد مصطفى، على دورهم مع البعثة طوال فترة إقامتها بزامبيا.