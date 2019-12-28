شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون»: أشكر لاعبي الزمالك على أدائهم أمام زيسكو.. وفرصتنا جيدة في التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق عقب مباراة زيسكو الزامبي، اليوم.

وتعادل الزمالك مع زيسكو في ملعبه، عصر اليوم، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بهدف لكل فريق، بعد أن تقدم الزمالك أولًا قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل.

وقال كارتيرون، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى، خاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة».

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وتابع: «المباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسؤولية وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني».

وأضاف: «فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الفرق الأربعة، وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة المقبلة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل».

وتابع: «البدء بأشرف بن شرقي كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس، والدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدفًا».

وعن غياب كريم بامبو، قال كارتيرون: «اللاعب جزء أساسي من الفريق ولكني كنت أحتاج عمر السعيد على دكة البدلاء وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة».

واختتم كارتيرون تصريحاته، بالتأكيد على أن قيادة الفريق في وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا في ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا، مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج في الفترة المقبلة.