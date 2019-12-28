شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو.. مصطفى محمد ينفرد بهذا الرقم عقب تسجيله فى زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد زيسكو قاد مصطفى محمد فريق نادي الزمالك لاقتناص تعادل ثمين على ميدان فريق زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ضد زيسكو وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ليقتنص المهاجم الشاب صدارة هدافي الزمالك هذا الموسم برصيد 8 أهداف متفوقا على المغربي أشرف بن شرقي الذي يمتلك في جعبته 7 أهداف هذا الموسم. وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الوحيد من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ليقتنص المهاجم الشاب صدارة هدافي الزمالك هذا الموسم برصيد 8 أهداف متفوقا على المغربي أشرف بن شرقي الذي يمتلك في جعبته 7 أهداف هذا الموسم. Advertisements ويتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي الزمالك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف.

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