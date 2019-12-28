شكرا لقرائتكم الزمالك ضد زيسكو.. ربع قرن بلا هزيمة.. رقم إيجابى للأبيض على الملاعب الزامبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق نادي الزمالك نتيجة إيجابية في مواجهة فريق زيسكو الزامبي في اللقاء الذي أقيم منذ قليل على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الأبيض في الخروج للمباراة الخامسة على التوالي دون تلقي خسارة على الملاعب الزامبية في المسابقات الافريقية، حيث كان آخر خسارة لأصحاب الرداء الأبيض منذ 25 عاما بهدف نظيف على يد فريق ناكانا ريد ديفليز في الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994 ولم تكن خسارة مؤثرة نظرا لفوز الزمالك ذهابا بهدفين مقابل لاشيء.

حيث يعد الزمالك الفريق المصري الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة خلال 5 مباريات



وفي السطور التالية نستعرض بالتواريخ والأرقام نتائج آخر 5 مباريات للزمالك على ملاعب الزامبية:

1-دورال16 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1997: الفوز على فريق موفوليرا ووندرز بهدف نظيف عن طريق احمد الكاس

2- التعادل مع فريق ناكانا ريد ديفلز في إياب دور ال16 من مسابقة كأس الكؤوس 2-2 سجل ثنائية الزمالك عبد الحليم علي

Advertisements

3- التعادل مع ناكانا ريد ديفلز بنتيجة 1-1 ضمن منافسات إياب دورال16 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا جاء الهدف من توقيع خالد الغندور

4- التعادل السلبي بدون أهداف مع فريق ناكانا ريد ديفلز في ذهاب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

5- التعادل الإيجابي 1-1 مع فريق زيسكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا سجل الهدف الوحيد مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن المتصدر مازيمبي.