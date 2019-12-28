شكرا لقرائتكم ميليفوجيفيتش يمزق قميص هويبيرج فى مباراة كريستال بالاس وساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب الصربى لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس فى تمزيق قميص الدنماركي بيير-إيميل هويبيرج لاعب ساوثهامبتون خلال كرة مشتركة بمباراة الفريقين المقامة حاليا على ملعب سانت ميرى ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لازالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء حتى الآن.

وانطلقت اليوم مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز وهى آخر جولة تقام في عام 2019 وافتتح الأسبوع ظهر اليوم بلقاء برايتون ضد بورنموث والذى حسمه الأول بنتيجة 2-0 ، واختتمت أمس مباريات جولة البوكسينج داي بلقاء مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون الذى انتهى بفوز الخير 3-2 ليقرب ليفربول خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الغائب من 1990 عن خزائن الريدز.

حول وولفرهامبتون الإنجليزى تأخره بهدفين أمام ضيفه مانشستر سيتى إلى انتصار بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المثيرة المقامة على ملعب "المولينيو"، فى إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 52 نقطة ويليه ليستر سيتي برصيد 39 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 38 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريدز.