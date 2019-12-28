شكرا لقرائتكم تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع اللاعبين بعد التعادل مع زيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على الاتصال ببعثة الفريق في زامبيا بعد التعادل مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.

وقام رئيس الزمالك بالاطمئنان على البعثة البيضاء وتهنئة اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ، وفى خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.. وخط الهجوم: أشرف بن شرقى.

كاد فرجانى ساسى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية من أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء، إلا أنه يسجلها برعونة لتمر خارج الملعب.. كما نجح محمد أوناجم فى مراوغة أحد لاعبى زيسكو وشن غزوة من الناحية اليمنى قبل أن تمر الكرة خارج الملعب بعد تدخل مدافع زيسكو بقوة مع أوناجم، بينما اكتفى زيسكو بالكرات الطويلة التى كانت من نصيب محمد أبو جبل.

ويتحسن أداء زيسكو تدريجيا وينقذ أبو جبل تسديدة صاروخية من لاعب زيسكو فى الدقيقة 11 كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس فى التصدى لها وإخراجها بعيدا ويشن الزمالك هجمة مرتدة فى الدقيقة 16 عن طريق أوباما ومحمد أوناجم قبل أن ينقذها مدافع زيسكو لتتحول لركلة ركنية.. ويكرر الزمالك نفس الهجمة فى الدقيقة 19 قبل أن يفسدها أشرف بن شرقى بتمريرة عرضية تمر خارج الملعب.

ويعود زيسكو للهجوم على مرمى الزمالك، من خلال هجمة سريعة قبل أن ينجح محمود علاء فى إفساد الهجمة وإبعاد الكرة خارج الملعب فى الدقيقة 31.. وينقذ حارس زيسكو هدفا محققا فى الدقيقة 34 بعدما تسلم كرة عرضية من محمد عبد الغنى من الناحية اليمنى كادت تمر لبن شرقى لينفرد بمرمى أصحاب الأرض.

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وفى الدقيقة 36 يهدر محمد أوناجم هدفا محققا من تمريرة أوباما، ليسدد الكرة برأسه فى اتجاه المرمى الزامبى لينجح الحارس فى الامساك بالكرة.. وفى الدقيقة 44 ينقذ محمد أبو جبل هدفا مؤكدا لزيسكو من على خط المرمى بعدما نجح لاعبو زيسكو فى اختراق دفاع الزمالك قبل أن ينقذ أبو جبل شباكه الكرة من على خط المرمى لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، يواصل زيسكو هجماته على مرمى الزمالك وكاد أصحاب الأرض يسجلون الهدف الأول فى الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية على أعتاب منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم بسنتيمترات.. ويضيع هدف جديد من زيسكو فى الدقيقة 52 من كرة عرضية لكن مهاجم زيسكو يوجه الكرة خارج الملعب وسط اكتفاء لاعبى الزمالك بالمشاهدة.. ويواصل أبو جبل انقاذ الزمالك فى الدقيقة 55 ليبعد تسديدة أرضية جديدة خارج الملعب.

ويدفع كارتيرون مدرب الزمالك بالتتغيير الأول فى الدقيقة 58 بنزول مصطفى محمد بدلا من أوناجم فى محاولة لتنشيط هجوم الزمالك بسبب غزوات زيسكو وضغطه على دفاعات الزمالك ويظهر الزمالك فى الشوط الثانى فى الدقيقة 67 من هجمة نفذها زيزو من الناحية اليمنى ، وأرسل عرضية رائعة تستقبلها رأسية أوباما لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر لحارس زيسكو.

وفى الدقيقة 72 يسجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك من عرضية محمد عبد الشافى، ليسجل هدف الزمالك الأول برأسية تسكن شباك زيسكو..ويجرى الزمالك التغيير الثانى بنزول إسلام جابر بدلا زيزو ، من كما شارك محمد عبد السلام بدلا من بن شرقى، ولم يستمر تقدم الزمالك طويلا حيث نجح زيسكو فى التعادل فى الدقيقة 78 بتوقيع كوادرى كولا، وتمر الدقائق المتبقية دون جديد لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.