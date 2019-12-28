شكرا لقرائتكم سوبر لقطة.. يوسف أوباما يرفع قميص "وليد قاصد في الجنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحل وليد قاصد إدارى الزمالك عن عالمنا، بعدما تعرض للإصابة بالملاريا خلال رحلة الفريق الأبيض فى الكونغو على هامش مواجهة مازيمبى فى مستهل دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.
ويحتل الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد4 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وتعادل أمام زيسكو يونايتد.
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