شكرا لقرائتكم سوبر لقطة.. يوسف أوباما يرفع قميص "وليد قاصد في الجنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل يوسف أوباما بهدف زميله مصطفى محمد في شباك زيسكو يونايتد الزامبي برفع قميص مكتوباً عليه "وليد قاصد في الجنة"، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ورحل وليد قاصد إدارى الزمالك عن عالمنا، بعدما تعرض للإصابة بالملاريا خلال رحلة الفريق الأبيض فى الكونغو على هامش مواجهة مازيمبى فى مستهل دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويحتل الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد4 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وتعادل أمام زيسكو يونايتد.