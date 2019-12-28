شكرا لقرائتكم "هاتريك" بقير يقود أبها إلى تجاوز ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد التونسي سعد بقير فريقه أبها للفوز على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم بعد تسجيله "هاتريك".

وسجل بقير الهدف الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل محمد بو سبعان الهدف الأول لضمك، قبل أن يعود بقير ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم قلص مازن أبو شرارة الهدف الثاني لضمك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أبها رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند سبع نقاط في المركز الأخير.