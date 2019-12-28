كتب: ضياء السقا
تعادل نادي الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمتهما، عصر السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأسية مستغلا عرضية متقنة من محمد عبد الشافي، ثم أدرك كوادري هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.
وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة محققة، كما تأق محمد أبو جبل حارس الأبيض وأنقذ مرمى فريقه من أكثر من هدف.
وكان أول أغسطس الأنجولي قد تعادل أيضا مع مازيمبي الكونغولي 1-1، في إطار الجولة ذاتها.
وبذلك واصل مازيمبي تصدره للمجموعة الأولى بـ7 نقاط، يليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط، وزيسكو وأول أغسطس في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع زيسكو في مباراة مثيرة.. تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بأبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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