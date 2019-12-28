الزمالك يعود بتعادل مخيب من زامبيا في دوري أبطال إفريقيا









اسماء السيد - واصل الزمالك المصري نتائجه وعروضه المتواضعة محليا وقاريا بتعادل مخيب مع مضيفه زيسكو يونايتد بطل زامبيا 1-1 السبت بملعب ليفي مواناواسا في ندولا في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري ابطال افريقيا في كرة القدم.

وكان الزمالك في طريقه إلى تحقيق الفوز بعدما تقدم بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 72، لكن زيسكو أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة كوادري كولا (79).

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الزمالك في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بعد خسارة وتعادلين في الدوري المحلي.

وهو التعادل الأول للزمالك في دور المجموعات بعد خسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي صفر-3 وفوز على بريميرو دي أغوستو الأنغولي، فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي المتعادل مع مضيفه بريميرو 1-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة، في حين رفع زيسكو رصيده الى نقطتين في المركز الثالث بفارق هدف أمام الفريق الأنغولي.

ويستضيف الزمالك الفريق الزامبي في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل في الجولة الرابعة، فيما يحل بريميرو ضيفا على مازيمبي.

وجاء الشوط الاول من المباراة متوسطا فنيا وتأثر اداء كلا الفريقين بسوء حالة ارضية الملعب بسبب الامطار الغزيرة التي سبقت انطلاقها، ووضح اعتماد اصحاب الارض على التمريرات الطويلة في عمق دفاع الزمالك الذي استبسل في الدفاع عن مرماه خصوصا حارسه محمد ابو جبل بتصديه لتسديدة قوية للمدافع أدريان تشاما (11).

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وحاول لاعبو الزمالك استغلال الاندفاع الهجومي للاعبي زيسكو عبر هجمات مرتدة شكلت بعض الخطورة على مرمى جاكوب باندا الذى انقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية المغربي محمد اوناجم (36).

وكانت أخطر فرصة لزيسكو في الدقيقة 44 اثر انفراد كوندواني متونغا لكنه سدد الكرة ضعيفة ابعدها ابو جبل بقدمه من على خط المرمى.

وواصل لاعبو زيسكو ضغطهم الهجومي استغلالا للارتباك في دفاع الزمالك، وسدد جون تشينغاندو كرة قوية مرت بجوار القائم الايسر لأبو جبل (49)، وأخرى لكولا ابعدها أبو جبل بصعوبة الى ركنية بصعوبة (55)، ورد يوسف أوباما برأسية مرت بجوار القائم الايسر لباندا (67).

ونجح البديل مصطفي محمد في منح التقدم للزمالك مستغلا عرضية محمد عبد الشافي وتابعها برأسه داخل المرمى (72)، لكن فرحته لم تدم سوى سبعة دقائق حيث أدرك كولا التعادل مستغلا كرة عرضية سددها على يسار ابو جبل.

ملخص مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد: