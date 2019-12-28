شكرا لقرائتكم خبر عن "فوطة" أبو جبل ونزع الراية الركنية أهم القرارات التحكيمية في لقاء الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المسابقة : الجولة الثالثة لبطولة ابطال أفريقيا

الملعب : إستاد ليفي موانا واشا

نتيجة المباراة : التعادل الأيجابي بهدف لكل فريق

حكم ساحة : أحمد امتيازهيرال

المساعد الأول : سايلش جوبين

المساعد الثاني : جبان مارك

الحكم الرابع : باتريك ميلازار

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ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : أحمد امتياز

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراه: تمكن الحكم أحمد امتياز من إدارة المباراة بكل نزاهة وحيادية ولم يتأثر بأي ضغوط داخل أوخارج ميدان اللعب وكان معيار احتسابة للأخطاء واحد علي كلا الفريقين، وكانت أهم قرارات الحكم في الدقيقة 69 عندما قام بطرد أحد أفراد صبية الملاعب المتواجد خلف مرمي حارس الزمالك أبوجبل نتيجة حصولة علي فوطة حارس مرمي الزمالك من داخل الشبكة ورميها خارج الملعب ليقوم الحكم بطردة خارج ميدان اللعب بعد اعتراض من لاعبي الزمالك علي هذا التصرف ، وفي الدقيقة 73 يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الزمالك مصطفي محمد نتيجة نزع الراية الركنية معبرا عن فرحتة عندما سجل هدف الزمالك الاول .

عنصر اللياقة البدنية والتحرك والتمركز : لياقة بدنيه جيدة علي مدار شوطي اللقاء علي الرغم من سوء ارضية الملعب نتيجة الأمطار ، وتحرك وتوقع من الحكم علي قدر المستطاع لمواكبة أماكن اللعب والوقوف علي أهم التفاصيل خاصة داخل مناطق الجزاء .

تقييم عنصر مبدأ إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصه في الدقائق 34 بتقدير جيد .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.: أشار علي حالة تسلل في في الدقيقة 51 ، 60 ، 90 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 2 ، 30 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية .