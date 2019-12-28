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ساوثهامبتون يستضيف كريستال بالاس في البريميرليج

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

يستضيف فريق ساوثهامبتون نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدولي الإنجليزي الممتاز.

حيث أعلن رالف هازنهاتل، المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مكارثي.

خط الدفاع: سواريس، ستيفنس، بيدناريك، بيرتراند.

خط الوسط: بوفال، وارد، هوبيرج، ريدموند.

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خط الهجوم: إنجز، أدامز.

بينما أعلن روي هدجسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، عن تشكيل فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: جوايتا.

خط الدفاع: كيلي، تومكينز، ساخو، رايديفالد.

خط الوسط: مير، مكارثي، ميليفوجيفيتش، ماكارثر، زاها.

خط الهجوم؛ أيوو.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، بينما بتواجد كريسال بالاس في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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