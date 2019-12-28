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أستون فيلا بالقوة الضاربة أمام واتفورد في البريميرليج

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

يلتقي كلًا من فريقي أستون فيلا وواتفورد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الممتاز.

وجاء تشكيل الفيلانز كالتالي:

حراسة المرمى: هيتون.

خط الدفاع: المحمدي ، كونسا ، هاوس ، تارجيت.

خط الوسط: لانزبري ، دوجلاس ، هوريهان.

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خط الهجوم: جوتا ، موارييس ، جيريليش.

بينما جاء تشكيل واتفوورد كالتالي:

حراسة المرمى: فوستر.

خط الدفاع: ماريابا ، كاباسيلي ، كانكارت ، فيمينيا.

خط الوسط: كابوي ، هيوز ، صار ، دوكوري ، دولوفيو.

خط الهجوم: دييني.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

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