شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا بالقوة الضاربة أمام واتفورد في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يلتقي كلًا من فريقي أستون فيلا وواتفورد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الفيلانز كالتالي: حراسة المرمى: هيتون. خط الدفاع: المحمدي ، كونسا ، هاوس ، تارجيت. خط الوسط: لانزبري ، دوجلاس ، هوريهان. Advertisements خط الهجوم: جوتا ، موارييس ، جيريليش. بينما جاء تشكيل واتفوورد كالتالي: حراسة المرمى: فوستر. خط الدفاع: ماريابا ، كاباسيلي ، كانكارت ، فيمينيا. خط الوسط: كابوي ، هيوز ، صار ، دوكوري ، دولوفيو. خط الهجوم: دييني. ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

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