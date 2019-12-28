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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يتعادل مع زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
تعادل فريق الزمالك المصري، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مع زيسكو الزامبي، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين فلم تنجح محاولات أيًا منهما للتقدم حتى قام كارتيرون، بالدفع بالمهاجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة ٧٣ من عمر المباراة وتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه من عرضية مميزة من محمد عبد الشافي.
وبعد مرور خمس دقائق فقط تمكن زيسكو، من إدراك التعادل مستغلاً خطأ تمركز دفاع الزمالك حيث أحرز كولا التعادل لفريقه في مرمى المصري محمد أبو جبل.
ورفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة بالمركز الثاني بمجموعته التي يتصدرها مازيمبي برصيد ٧ نقاط ويأتي بعده زيسكو وأول أغسطس الأنجولي برصيد نقطتين.
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