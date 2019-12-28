ريمونتادا قوية.. النصر يقلب تأخره أمام الفيحاء لفوز عريض برباعية

السبت 28 ديسمبر 2019

حول فريق النصر السعودي تأخره أمام مضيفه الفيحاء لفوز عريض برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



مباراة النصر ضد الفيحاء

شهد الشوط الأول من مباراة النصر ضد الفيحاء بداية سريعة من جانب الفريقين وخاصة من أصحاب الأرض، حيث أهدر روني فيرنانديز هدفًا محققًا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، بعد انفراد تام بحارس المرمى.

سيطرة الضيوف وهدف أصحاب الأرض

وسيطر الضيوف فريق النصر على مجريات الأمور بامتلاك الكرة في منطقة وسط الملعب أغلب فترات الشوط لكن بدون تهديد حقيقي على مرمى الفيحاء الذي ظهر بشكل أخطر وأكثر تنظيمًا وهوا ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق روني فيرنانديز الذي افتتح التسجيل لصالح الفيحاء بعدما باغت دفاعات النصر ليضع الكرة بكل سهولة معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

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النصر يقسو على أصحاب الأرض في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني سيطرة تامة للضيوف على مجريات المباراة ولكن كانت سيطرة إيجابية حيث ترجم جونز امتلاك النصر للكرة بهدف التعديل الذي جاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة قبل أن يضاعف زميله المغربي عبد الرازق حمدالله النتيجة في الدقيقة 73 بعد تصديه لركلة جزاء نفذها ببراعة.

الطاولة تُقلب تماماً على أصحاب الضيافة

ولم يكتفي فريق النصر بهدفين بل ضاعف نجم الفريق سلطان الغنام النتيجة في الدقيقة 81 بتسجيله ثالث أهداف العالمي قبل أن يختتم هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأصفر برباعية مقابل هدف يتيم للفيحاء.

ترتيب النصر في جدول الدوري السعودي

بهذا الفوز يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة الوصيف و3 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراة أقل.