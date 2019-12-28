شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ إيفرتون أمام نيوكاسل في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون، عن تشكيل فريق لمباراة نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الثانية للمدرب المخضرم، بعد فوزه في مباراته الأولى بهدف نظيف. وجاءت تشكيل فريقه كالتالي: حراسة المرمى: بيكفورد. خط الدفاع: سيدبي، كين، هولجيت، باينيس. خط الوسط: والكوت، ديفيس، سيجوردسون، ريتشارليسون. Advertisements خط الهجوم: لورين، كوين. بينما جاء تشكيل نيوكاسل بقيادة ستيف بروس كالتالي: حراسة المرمى: دوبرافكا. خط الدفاع: شير، فيرنانديز، ليجويني. خط الوسط: يدلين، هايدن، شيلفي، ألميرون، ويليمز. خط الهجوم: كارول، جويلاينتون. ويحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري لـ إيفرتون أمام نيوكاسل في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.