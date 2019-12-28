شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع زيسكو بهدف لمثله في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب ليفي موانا واسا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الرابعة، في المركز الثاني، في رفع زيسكو رصيده للنقطة الثانية، في المركز الثالث.

تقدم الزمالك بهدف مصطفى محمد، في الدقيقة 72، وتعادل زيسكو بعدها بـ6 دقائق عن طريق ألديكون.

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وعلى الرغم من استحواذ أصحاب الأرض على الكرة لفترات طويلة خلال الشوط الأول، إلا أن هجمات الزمالك كانت الأخطر رغم قلتها، ففي الدقيقة الثانية، انطلق أوباما بالكرة من الناحية اليسرى ومررها فرجاني ساسي الذي سدد بجوار المرمى، رد عليها أدريان شاما بقذيفة مدوية يتمكن الحارس أبوجبل من إبعادها ببراعة.

وفي الدقيقة 25، سدد أوباما كرة قوية تعلو مرمى زيسكو، بعدها أرسل ساسي كرة بينية إلى عبدالغني الذي مرر بالعرض بقوة تجد حارس زيسكو، وفي الدقيقة 35، ضاعت فرصة هدف محقق على الزمالك عبر ضربة رأس من أوناجم يتصدى لها الحارس.

وجاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب فريق زيسكو، الذي توالت هجماته على مرمى الزمالك، أبرزها تسديدة من «شاما» تعلو المرمى الزمالكاوي.

وأجرى باتريس كارتيرون أول تغييرات الزمالك بنزول مصطفى محمد بدلا من أوناجم، في الدقيقة 57، وأهدر أوباما بعدها فرصة خطيرة بعدما تلقيه عرضية زيزو ووضع الكرة برأسه بجوار المرمى في الدقيقة 67.

وينجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم للزمالك من ضربة رأس إثر عرضية محمد عبدالشافي، في الدقيقة 72، لكن الفرحة لم تستمر طويلا إذ تمكن زيسكو من إدراك التعادل في الدقيقة 78، عن طريق كرة بالعرض يضعها ألديكون في الشباك.