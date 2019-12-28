تشكيل ناري لـ إيفرتون أمام نيوكاسل في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون، عن تشكيل فريق لمباراة نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعد هذه المباراة هي الثانية للمدرب المخضرم، بعد فوزه في مباراته الأولى بهدف نظيف.

وجاءت تشكيل فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: سيدبي، كين، هولجيت، باينيس.

خط الوسط: والكوت، ديفيس، سيجوردسون، ريتشارليسون.

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خط الهجوم: لورين، كوين.

بينما جاء تشكيل نيوكاسل بقيادة ستيف بروس كالتالي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: شير، فيرنانديز، ليجويني.

خط الوسط: يدلين، هايدن، شيلفي، ألميرون، ويليمز.

خط الهجوم: كارول، جويلاينتون.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.