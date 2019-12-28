شكرا لقرائتكم زيسكو يونايتد ضد الزمالك .. الأبيض يخطف نقطة ثمينة من بطل زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

خطف نادى الزمالك نقطة ثمنية من زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال افريقيا.

أحرز مصطفي محمد لاعب الزمالك، الهدف الاول فى مرمى فريق زيسكو يونايتد الزامبى، بتسديد كرة رأسية فى اللقاء المقام حليًا على ملعب "ليفي موانا واسا"، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وعدل قوادري كولا مهاجم زيسكو يونايتد الزامبي النتيجة لفريقه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة والشوط الثانث فى مرمى الزمالك.

وسجل البديل مصطفي محمد الهدف فى الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد نزوله بدقائق .

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.

وجاء تشكيل زيسكو الزامبى كالتالي: حراسة المرمى: جاكوب باندا. خط الدفاع: سيمون سيلوامبا – دفيد أوينو – كليمنت موابي مولاشي - مويلا بهيري. خط الوسط: أدريان شاما - كوندواني متونجا - جون تشينجاندو - جيسي جاكسونز. خط الهجوم: وينستون كالينجو - قوادري كولا.

ويحتل الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد4 نقاط من مباراتين فقط ، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وفى حالة الفوز فى مباراة اليوم سيتواجد فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتى أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث بعد خوضه 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين أمام مازيمبي وزيسكو يونايتد وتعرض لخسارة وحيدة امام الزمالك.

بينما يحتل زيسكو يونايتد الزامبى، المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين واحدة جمعها من مباراتين حيث تعادل في مباراة امام اول أغسطس وخسر امام مازيمبي، في نفس السياق اختتم فريق الزمالك استعداداته لمباراة زيسكو يونايتد بالأمس حيث بدأ المران الأخير اليوم بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.