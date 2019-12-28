شكرا لقرائتكم نتائج الاجتماع الفنى لمباراة المصرى وبيراميدز فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني لمباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يتواجها فريقا المصري وبيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الإسكندرية، بحثا عن الانفراد بصدارة المجموعة ، على أن تكون مباراة الأحد بحضور 1000 مشجع للنادي المصري وبدون جمهور لنادي بيراميدز، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير بنفس الطريقة، بدون حضور جمهور للمصري باستثناء الدعوات لمجلس إدارة النادي، وبتواجد 1000 مشجع لبيراميدز بملعب الدفاع الجوي.

وسيظهر المصري صاحب الأرض في مباراة الأحد بزيه التقليدي، أبيض أخضر أبيض، فيما سيرتدي حارسه الأزرق الكامل، وفي المقابل سيظهر بيراميدز بالزي الأسود الكامل وسيرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

وضربت الإصابات، صفوف بيراميدز في الفترة الأخيرة قبل اللقاء المرتقب ضد المصري البورسعيدي، الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب بيراميدز، كان آخر الضحايا بعدما أجرى جراحة بعد إصابته في غضروف الركبة ليغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمران الجماعي.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق، إصابة لاعب الوسط محمد فتحي بتمزق في العضلة الضامة، كما أن إسلام عيسى الجناح الأيسر يعاني من شد في العضلة الخلفية.

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وكان بيراميدز قد استغنى في وقت سابق عن جهازه الطبي الأجنبي بقيادة البرازيلي دييجو مارزيال، وتم تعيين جهاز طبي مصري بقيادة أيمن فريد.

وفى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من فوزين على التوالى فى دور المجموعات.

بيراميدز خاض عشرة مباريات بالدوري فاز في أربعة لقاءات، وتعادل مثلهم وخسر في مباراتين ليتراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.