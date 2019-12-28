شكرا لقرائتكم فيردر بريمن يسعى إلى استعارة فيسترغارد مدافع ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا أن نادي فيردر بريمن يسعى إلى استعارة يانيك فيسترغارد، مدافع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، لتعزيز خط دفاعه.

وبحسب هذه التقارير، فإن من المنتظر أن يستمر اللاعب الدنماركي معاراً لدى النادي الألماني حتى نهاية الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن بريمن الذي يحتل المركز السابع عشر ويكافح من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى في ألمانيا (بوندسليغا)، هو صاحب أسوأ خط دفاع في الدور الأول للبطولة حيث دخل مرماه 41 هدفاً.

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كان فيسترغارد، الذي يبلغ طوله 1.99 سنتيمتر، احترف في بريمن في الفترة من يناير 2015 إلى صيف 2016 وكان من قائدي الفريق، وذلك قبل أن ينتقل إلى المنافس بوروسيا مونشنغلادباخ ثم أخيرا إلى ساوثهامبتون في صيف 2018 مقابل 25 مليون يورو.

وأدى اللاعب الدولي الموسم الأول في النادي الإنجليزي بشكل جيد، لكنه لم يعد له الآن دور تحت قيادة المدير الفني رالف هازنهوتل. وكانت آخر مرة لعب فيها مع ناديه في بداية نوفمبر الماضي أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحصد بريمن في النصف الأول من الموسم 14 نقطة فقط وهي أسوأ حصيلة في تاريخ النادي، ومن ثم يسعى إلى تعزيز صفوفه.

وفي أعقاب نهاية الدور الأول، أعلن فرانك باومان، المدير الرياضي لبريمن، أن النادي منفتح على ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ مطلع يناير المقبل، مشيرا إلى احتمال ضم لاعبين اثنين. وهناك احتمال أيضا لضم كفين فوغت، لاعب نادي هوفنهايم إلى صفوف بريمن.