موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كلوب

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون، في السادسة والنصف مساء الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على ليستر سيتي برباعية نظيفة.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الخامس بـ30 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول فابيانو وجويل ماتيب ولوفرين وشامبرلين وهيندرسون بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يجري كلوب تعديلات لإراحة بعد اللاعبين، بعد خوضهم مباراة ليستر يوم الخميس.

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد (ميلنر)

خط الوسط: لالانا– كيتا– ويجنالدوم

خط الهجوم: أوريجي – شاكيري – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2