س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهات الأندية المصرية أفريقيا وعربياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت وغداً الأحد منافسات الأندية المصرية فى مشاركاتها الأفريقية والعربية، ويواجه الزمالك نظيره زيسكو الزامبى بينما يلتقى الأهلى بنظيره بلاتنيوم الزيمبابوى وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فيما يخوض الاتحاد السكندرى والإسماعيلى مباراة مصيرية فى ذهاب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما يلاقى المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

س: ما هى أهداف الزمالك من مواجهة زيسكو الزامبى؟

ج: يدخل نادى الزمالك فى الثالثة عصر اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0)، وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1) خلال الجولتين الماضيتين.

س: متى تقام مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى بالبطولة العربية؟

ج: يستضيف الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، نظيره الإسماعيلى باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام باستاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، ويتأهل الفائز من الإسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربى.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما عبر الاتحاد بالتغلب على المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

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س: ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى؟

ج: يدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً جديداً عندما يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب السلام، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى يدخل المباراة محتلا المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على الهلال السودانى فى المباراة الثانية، لذا يرغب المارد الأحمر فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

س: وما هو موقف مجموعة المصرى وبيراميدز قبل صدام الإسكندرية؟

ج: يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز فى السادسة مساء غد، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشرة، فى مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقان بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بست نقاط أيضاً، ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق السماوى، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.