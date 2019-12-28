شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة مثيرة وتعادل سلبى بين الزمالك وزيسكو فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى على ملعب ليفي موانا واسا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا بالتعادل السلبى.

وكاد فرجانى ساسى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية من أشرف بن شرقى داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سددها برعونة لتمر خارج الملعب، كما نجح محمد أوناجم فى مراوغة أحد لاعبى زيسكو وشن هجمة من الناحية اليمنى قبل أن تمر الكرة خارج الملعب بعد تدخل مدافع زيسكو بقوة مع أوناجم، بينما اكتفى زيسكو بالكرات الطويلة التى كانت من نصيب محمد أبو جبل.

ويتحسن أداء زيسكو تدريجيا وينقذ أبو جبل تسديدة صاروخية من لاعب زيسكو فى الدقيقة 11 كادت تسكن الشباك لولا براعة الحارس فى التصدى لها وإخراجها بعيدا.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو الزامبى باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، خاصة بعدما انتهت مباراة مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأمس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، ليتمسك مازيمبي الكونغولي بصدارة المجموعة الاولي بعد خوضه 3 مباريات ونجاحه في الوصول للنقطة السابعة من 3 مباريات حيث حقق الفوز علي كل من الزمالك وزيسكو يونايتد وتعادل اليوم أمام أول أغسطس الانجولي.

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ويأتي الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط ، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وفى حالة الفوز فى مباراة اليوم سيتواجد فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتى أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث بعد خوضه 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين أمام مازيمبي وزيسكو يونايتد وتعرض لخسارة وحيدة امام الزمالك.

بينما يحتل زيسكو يونايتد الزامبى، المركز الأخير في المجموعة الاولي برصيد نقطة واحدة جمعها من مباراتين حيث تعادل في مباراة امام اول أغسطس وخسر امام مازيمبي، في نفس السياق اختتم فريق الزمالك استعداداته لمباراة زيسكو يونايتد بالأمس حيث بدأ المران الأخير اليوم بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أشرف بنفسه علي عملية الإحماء بالجرى حول الملعب في بداية المران ، كما اجتمع كارتيرون مع سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك، أثناء عملية الإحماء فى مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبى التى تم تنفيذها فى المران، حضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة اليوم.

وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك لثلاث مجموعات خلال المران حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة أتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب، خاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.