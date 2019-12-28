شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زيسكو يتعادل مع الزمالك 1 / 1 فى الدقيقة 78 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرك زيسكو الزامبى التعادل أمام الزمالك فى الدقيقة 78 من عمر المباراة التى تجمع بينهما حالياً، على ملعب ليفي موانا واسا بمدينة ندولا الزامبية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، وسجل مصطفى محمد مهاجم الزمالك هدف تقدم الأبيض فى الدقيقة 72 قبل أن يدرك الفريق الزامبى التعادل لتصبح النتيجة 1 / 1.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.

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خط الهجوم: أشرف بن شرقى.

ويدخل الزمالك مباراة زيسكو الزامبى باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، خاصة بعدما انتهت مباراة مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الأمس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، ليتمسك مازيمبي الكونغولي بصدارة المجموعة الاولي بعد خوضه 3 مباريات ونجاحه في الوصول للنقطة السابعة من 3 مباريات حيث حقق الفوز علي كل من الزمالك وزيسكو يونايتد وتعادل اليوم أمام أول أغسطس الانجولي.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط ، حيث حقق الفوز علي أول أغسطس الانجولي في الجولة الثانية وتعرض لخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وفى حالة الفوز فى مباراة اليوم سيتواجد فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتى أول أغسطس الانجولي في المركز الثالث بعد خوضه 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين أمام مازيمبي وزيسكو يونايتد وتعرض لخسارة وحيدة امام الزمالك.

بينما يحتل زيسكو يونايتد الزامب، المركز الأخير في المجموعة الاولي برصيد نقطة واحدة جمعها من مباراتين حيث تعادل في مباراة امام اول أغسطس وخسر امام مازيمبي، في نفس السياق اختتم فريق الزمالك استعداداته لمباراة زيسكو يونايتد بالأمس حيث بدأ المران الأخير اليوم بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة اليوم .