شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 116 مباراة جمعت الإسماعيلى والاتحاد قبل الصدام العربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإتحاد السكندرى ، فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، الإسماعيلى باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، علماً بأن مباراة العودة ستقام باستاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

التقى الاتحاد السكندري والإسماعيلي بجميع المواسم (مكتملة وغير مكتملة ) فى 116 مباراة خلال منافسات الدوري، تفوق الإسماعيلي بتحقيق 54 فوزا مقابل 32 للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا.

-سجل الإسماعيلى 177 هدفا مقابل 120 هدف للاتحاد،وحافظ الدراويش على شباك نظيفة فى 41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

ويعد محمد الديبة هو الهدافي التاريخي من جانب الاتحاد امام الإسماعيلي بـ8 أهداف، فيما يعد محمد محسن أبوجريشة الهداف التاريخي للدراويش أمام سيد البلد بـ7.

-اولا الدورى

أول مواجهة يعود تاريخها إلى أول أسابيع الدورى الممتاز عبر تاريخه، وبالتحديد “الأحد 24 أكتوبر 1948” عندما استضاف الإسماعيلى نادى الاتحاد السكندرى على ملعب الإسماعيلى القديم وفاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها عوض عبد الرحمن “هدفين” وعلى عمر، وأحرز هدف الاتحاد الحاج شتا.

وفى الدور الثانى فاز الاتحاد بالشاطبى يوم الأحد 12 يونيو 1949 بثلاثية نظيفة سجل سعد راشد “هدفين” وأغا هدف.

حقق الاسماعيلى الفوز ذهابا وإيابا “11” مرة مقابل “5” للاتحاد.

أول تعادل كان فى المواجهة التاسعة فى افتتاح موسم 53/1954 “الاحد 27 سبتمبر 1953” بهدف لكل فريق بالشاطبى تقدم حسن بدر للاتحاد فى الشوط الاول ، و تعادل فتحى نافع للضيوف فى الشوط الثانى.

وأخر تعادل كان الموسم الماضى فى 13 يناير 2018 بالاسماعيلية فى الاسبوع الثامن عشر سلبيا بدون أهداف

أكبر فوز حققه الاسماعيلي 5-0 موسم 93/94 وموسم 2006/2007 وموسم 2015/2016.

أكبر فوز حققه الاتحاد 4-1 موسم 2002/2003.

حقق الاسماعيلي الفوز ذهابا و إيابا.

فاز الإسماعيلي 2-1 و 1-0 في موسم 66/67.

فاز الإسماعيلي 2-1 و 5-2 في موسم 74/75.

فاز الإسماعيلي 1-0 و 4-0 موسم 90\91.

فاز الإسماعيلي 3-0 و 2-0 موسم 91\92.

فاز 3-1 و 2-0 موسم 95\96

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فاز 3-1 و 3-0 موسم 99\2000

فاز 3-0 و 1-0 موسم 2000\2001

فاز 2-0 و 3-1 موسم 2004\2005

فاز 5-0 و 2-1 موسم 2006\2007

فاز 3-2 و2-1 موسم 2008\009

و موسم 2010\2011 فاز الاسماعيلي 3-1 و 2-0

حقق الاسماعيلى 6 انتصارات متتالية فى الفترة من الخميس 13نوفمبر2008 حتى الاربعاء 29يونيو2011

حقق الاتحاد ايضا 6 انتصارات متتالية فى الفترة من فبراير1981حتى يناير1984.

التقى فريقى الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الافتتاحية للدورى العام ستة مرات من قبل بمواسم ( 48 – 49 / 52 – 53 / 53 – 54 / 65 – 66 / 78 – 79 / 92 – 93 ) فاز الاسماعيلى فى مبارتين وخسر ثلاثه وتعادل فى واحدة.

مباريات المواسم الملغاة

وكان الفريقان قد ألتقيا بموسم 2012/2013 الملغي بالاسبوع الثاني و فاز الاسماعيلي بهدف دون رد سجله اللاعب احمد خيري و في مباراة الاسبوع الحادي عشر من الدور الثاني تعادل الفريقين بهدف لكل فريق و احرز للاسماعيلي عمرة السولية.

و في موسم 2011/2012 الملغي ايضا و قبل توقف الدورى فى الاسبوع الثالث من الدورى العام وتعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز هدف النادى الاسماعيلى اللاعب حسنى عبد ربه من ضربه جزاء.

والتقي الاسماعيلي و الاتحاد موسم 62/1963 و تعادلا 2-2 فى الدور الاول الجمعة 2نوفمبر1962 و سجل للاسماعيلي طرخان و شحته مقابل محمد موسى وسعدون ، وخسر ايابا بهدفين لمحمد موسى يوم الاحد 3فبراير1963.

والتقيا ايضا فى المواسم الملغية و غير المكتملة في موسم 54/1955 ، و حقق الاتحاد أكبر فوز له 6/1 يوم الأحد 28نوفمبر1954 وسجل بيضو لاسماعيلى مقابل هدفين للمرشدى وهدف ذاتى ، وهدف لكلاً من الديبة والبحر و ادم.

وفاز الاسماعيلى بهدف فتحى سلامة فى 17 إبريل 1955، وفى موسم 71/1972 فاز الاسماعيلى بهدفين لسيد عبد الرازق بازوكا فى 31 أكتوبر1971.

فى موسم 89/1990 وبالتحديد الخميس 18 يناير 1990 فاز الاتحاد بملعبه 2/1 سجل خالد القماش للاسماعيلى مقابل مبروك السيسى و احمد شرف

– الكأس

التقى الفريقان فى 18 مباراة فى الكاس الاسماعيلى فاز فى 4 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادلا فى 7 مباريات انتهت بركلات الترجيح والاسماعيلى تأهل 6 مرات والاتحاد تأهل 7 والاسماعيلى احرز 20 هدف والاتحاد أحرز 25 هدف.