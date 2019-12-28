شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال : مباراة المصري و بيراميدز كتاب مفتوح ونلعب للفوز لتصدر المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي أن فريقه جاهز لمواجهة بيراميدز فى السادسة مساء غداً الأحد باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة الكونفدرالية ، مؤكداً أنها لقاء صعب على الفريقين ولكنه يبحث عن الفوز وصدارة المجموعة ، التى يحتلها فريق بيراميدز برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري.

تابع إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الإسكندرية وأداره الإعلامي مصطفى طنطاوي أن الفريق يبحث عن الفوز غداً ولا يفكر فى أي لقاء آخر لأن الفوز يقرب الفريق من التأهل لدور الـ8 للبطولة الكونفدرالية ، مؤكداأ أن الفريقين كتاب مفتوح للآخر بعد المواجهة التى جمعت الفريقين مؤخراً بالدوري والذى انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

أكد إيهاب جلال أنه يسعى لتجهيز جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق حتى لا يتأثر الفريق بغياب اي من اللاعبين ، معربًا عن أمله في سرعة تماثل أحمد جمعة قائد هجوم الفريق للشفاء نظرًا لما يمتلكه من خبرات تسهم بشكل كبير في تطور الأداء الهجومي للفريق.

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يختتم اليوم السبت ، فريق المصرى البورسعيدى استعداداته لمباراته المرتقبة مع نظيره بيراميدزوالمقرر لها غداً الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.