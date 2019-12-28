نشرة أخبار سوبر كورة.. رفض الاستبدال.. الأندية ترفض دفع ثمن الـvar

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. الأندية ترفض دفع تمن الـvar أعلن عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، رفضهم تحمل جزءا من تكلفة تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب إقتناعهم بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل لأنه المسئول عن تنظيم البطولة ، إلى جانب حصوله على عائد مادي من بث مباريات الدوري. Advertisements الأهلي ضد بلاتينوم .. فايلر : ضغط المباريات أمر واقع نتعامل معه جيداً أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق، بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني ، ويلعب الاهلي مع بلاتينوم الزيمبابوي في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا . محمد صلاح يتفوق على أليسون وليفاندوفسكي وهازارد وسترلينج فى استفتاء 2019 نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي فى اعتلاء المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 وفقاً لمجلة "World Soccer" البريطانية.

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