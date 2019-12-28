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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لاستعارة جيرالدو ، لأول مرة منذ 12 سنة فتح القيد لجميع الأندية من بداية الانتقالات.

الأهلي يتلقى عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لاستعارة جيرالدو

تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لاستعارة الأنجولى جيرالدو جناح الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويرغب مسئولو الأحمر فى تسويق جيرالدو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد لتدعيم الخط الأمامى تلبية لرغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

لأول مرة منذ 12 سنة فتح القيد لجميع الأندية من بداية الانتقالات

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم فتح باب الانتقالات الشتوية فى الأول من يناير المقبل بدون منع لأى نادٍ من قيد الصفقات الجديدة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أكثر من 12 سنة، والتى كان يتم فيها منع عدد من الأندية من القيد الشتوى بسبب وجود مستحقات متأخرة عليهم، قبل أن يتم حل الأزمة فى نهاية فترة الانتقالات عن طريق سداد جزء من المستحقات المتأخرة .

السوبر المصري يمنع المنتخبين من معسكرات في فبراير

أتفق مسولو لجنة مسابقات اتحاد الكرة علي رفض طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والاوليمبي بإقامة معسكر لمدة 3 أيام في شهر فبراير المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم وجود أيام خالية للمعسكرات، خاصة أن الاقرب إقامة مباراة السوبر المحلي التي تجمع الاهلي والزمالك في الايام العشرة الاخيرة من فبراير وتحديدا عقب مباراة القمة في الدوري التي تجمع القطبين يوم 19 فبراير.

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اتحاد الكرة يرفض ضغوط الأندية لتغيير نظام الاستبدال في يناير

تمسك مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني برفض تطبيق نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب امام الاندية في التعاقد مع اكثر من لاعب وكشف مصدر مسئول بالجبلاية ان هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادي للتعاقد مع اكثر من لاعب، وترفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

لاعب المصرى و"دح" طنطا وحارس إنبى تحت أنظار المنتخب الأولمبى

كشف شوقى غريب ، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن هناك أكثر من 15 لاعباً جديداً بالدورى المصرى ظهروا بمستوى مميز مع فرقهم خلال الفترة الأخيرة، وأنه يرقبهم عن كثب تمهيداً لضمهم خلال المعسكرات المقبلة للمنتخب استعداًدا لأولمبياد طوكيو 2020، واختيار الأفضل من بينهم.

برنامج خاص لعلاج ركبة مروان وفحص طبى لوحيد فى الأهلي

ينفذ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة، للتعافي من الإصابة في ركبته، حيث يعاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، وشارك مروان في المران البدني أمس، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.

برنامج تأهيلى "فرنسي" مكثف للاعب أيمن حفنى

يخضع أيمن حفني صانع العاب المقاصة لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف مدرب الأحمال الفرنسي جريج بفريق مصر للمقاصة، وذلك حتى يكون جاهز للمشاركة في المباريات فور حل أزمة قيده فى صفوف الفريق فى يناير المقبل، عقب فشل نادى مصر المقاصة من قيده فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب استنفاذ الخمس تبديلات للنادي في قائمة الموسم الحالي.