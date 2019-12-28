بالفيديو.. رأسية مصطفى محمد تهدي الزمالك التقدم وزيسكو يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد هدفًا في شباك زيسكو الزامبي في اللقاء الذي يقام ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

هدف نجم الزمالك جاء في الدقيقة 73 من زمن أحداث المباراة بعد عرضية رائعة من محمد عبد الشافي يحولها مهاجم الفريق الأبيض إلى المرمى بعد كرة رأسية رائعة.

وكان مصطفى محمد تواجد على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة قبل أن يشارك بديلاً في الدقيقة 59 بعدما قام باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالدفع به بدلاً من المغربي محمد أوناجم.

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في المقابل، وبعد ست دقائق من هدف التقدم للزمالك استطاع أليدو كان هدف التعادل لبطل زامبيا لتصبح النتيجة (1-1).

جدير بالذكر أن مازيمبي يحتل صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط ثم يأتي الزمالك برصيد ثلاث نقاط يليله أول أغسطس برصيد نقطتين ويتذيل زيسكو الترتيب برصيد نقطة.

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