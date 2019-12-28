دليلك لمشاهدة الأهلي والزمالك في أفريقيا والاتحاد والإسماعيلي (بدون تشفير أو اشتراك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

عشاق كرة القدم المصرية على موعد مع يوم مثيراً محلياً يبدأ من الثالثة والنصف وينتهى قبل دقائق من يوم الأحد عربياً وأفريقيا.

وعلى الرغم من تشفير مباراتي الأهلي والزمالك أفريقياً إلا أنك تستطيع مشاهدتهما بشكل مجاني بالإضافة إلى مباراة الاتحاد والإسماعيلي في البطولة العربية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد بطل زامبيا في الثالثة من عصر اليوم السبت في ختام مباريات المجموعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

يستضيف الأهلي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في المباراة التي تقام على ستاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءا.

وتنقل المباراة فضائياً عبر قناة "beIN Sports HD 1" القطرية المشفرة بتعليق عصام الشوالي بالإضافة إلى نقلها أرضياً عبر قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.

ويوضح الخليج 365 طرق مشاهدة مباريات المباراة عبر قناة "تايم سبورتس - Time Sports" منها طريقة على التردد الأرضي لا تتكلف سوى 5 جنيهات فقط.

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أوضح صاحب محل للأدوات الكهربائية والالكترونية، بمنطقة باب اللوق، أنه يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط.

وقال لمصراوي، إن طريقة عمل هذه الوصلة بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق: "بتخلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصله في الوصلة اللي بـ5 جنيه، ثم وضعه في جاك الشاشة نفسها بعيدًا عن الريسيفر".

وتابع: "بعد كده بتجيب الضبط من التليفزيون وتعمل بحث تلقائي وتختار المنطقة أو البلد اللي أنت فيها، وضبط الإعدادات على نظام الهوائي وليس القمر الصناعي، وبانتهاء نتيجة البحث ستظهر قنوات التليفزيون الأرضي ومن بينها قناة Time Sports.

يقول محمد حسنين، فني تركيب دش، إن هناك طريقة أخرى لمشاهدة المباراة عن طريق تايم سبورتس، من خلال توصيل 2 متر سلك دش بجاك التليفزيونات القديمة "أبومسمارين"، وتركيبه في الشاشة، وعمل بحث تلقائي وضبط القناة يوضح حسنين، أن هناك طريقة أخرى معتادة وأرخص، وهي تثبيت شرائح من المعدن على عصا خشبية، وتوصيل طرف السلك بالجزء المعدني وتركيب السلك في الشاشة من خلال جاك أرضي.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والإسماعيلي

يستضيف الاتحاد فى السابعة والنصف من مساء اليوم شقيقه الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية ، في ذهاب دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس (البطولة العربية).

وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD3 الناقل الحصري للبطولة بتعليق عصام عبده .

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قناة Abu Dubai Sports HD2 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: : 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3