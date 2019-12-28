أبطال أفريقيا.. الزمالك 1 - 1 زيسكو.. مصطفى محمد يُسجل برأسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك تقدم في الدقيقة 72 عن طريق لاعبه البديل مصطفى محمد قبل أن يتعادل قوادري لزيسكو في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي المتصدر، بينما رفع زيسكو رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث.

انطلاق المباراة

أول دقيقتين شهدتا خطورة من قبل لاعبي الزمالك؛ حيث وصلت الكرة داخل منطقة جزاء زيسكو في الدقيقة الثانية ولكن الكرة "طولت" أمامه فلم يُسددها أو يرسلها لأوناجم على يمينه.

الدقيقة الخامسة شهدت خطورة أيضًا للزمالك من قبل لاعبه أوناجم الذي راوغ مدافع زيسكو داخل منطقة الجزاء قبل أن يسقط وتخرج الكرة لركلة مرمى.

مرت 10 دقائق من الشوط الأول؛ حيث بدأت السيطرة تتحول في الدقائق الأخيرة لفريق زيسكو.

الدقيقة 12 شهدت أخطر فرص زيسكو بتصويبة صاروخية من اللاعب أدريان تشامبا تصدى لها أبو جبل لتخرج لركلة ركنية نُفذت وأخرجها دفاع الزمالك قبل أن يتوقف اللعب لسقوط محمد أبو جبل بعد كرة مشتركة مع لاعبي زيسكو.

وصلنا للدقيقة 20 وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين؛ حيث توقف اللعب بسبب إصابة محمد أبو جبل الذي يتلقى العلاج داخل الملعب.

مرت 10 دقائق أخرى شهدت سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون أي خطوة؛ حيث توقف اللعب بالدقيقة 27 لعلاج محمود علاء قبل أن يتم إسعافه داخل الملعب.

الدقيقة 34: فرصة خطرة أيضًا للزمالك فرجاني ساسي أرسل كرة رائعة لمحمد عبد الغني داخل منطقة الجزاء الذي أرسلها عرضيه في يد حارس زيسكو.

الدقيقة 36: زيزو أرسل عرضية رائعة لأوناجم الذي حولها برأسه لمرمى زيسكو ولكن تصدى لها الحارس.

وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي مستمرًا

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

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انطلاق الشوط الثاني

مرور 5 دقائق من الشوط الثاني وسط سيطرة من قبل زيسكو؛ حيث سدد إندو كرة خطيرة في الدقيقة 50 مرت بجوار قائم زيسكو.

مرت 5 دقائق أخرى وسط سيطرة وخطورة من قبل لاعبي زيسكو على مرمى الزمالك.

الدقيقة 58: كارتيرون دفع بمصطفى محمد بدلأً من أوناجم.

الدقيقة 62: جيسي وير أرسل رأسية جديدة مرت بجانب قائم أبو جبل.

الدقيقة 68: زيزو أرسل عرضية داخل منطقة جزاء زيسكو وأرسلها أوباما رأسية أعلى عارضة زيسكو.

الدقيقة 71: حصل بن شرقي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها أوباما لتصطدم بالحائط وخرجت لركنية نفذت ليحولها مصطفى محمد برأسه هدفًا.

الدقيقة 79: كولا تعادل لفريق زيسكو.

الدقيقة 82: تبديل ثاني للزمالك بالدفع بإسلام جابر بدلًا من زيزو.

الدقيقة 85: بن شرقي يُسدد في يد حارس مرمى زيسكو.

الدقيقة 87 سقوط محمد عبد الغني وتوقف اللعب قبلأن يُستأنف مرة أخرى بعد علاجه.

الدقيقة 89: تبديل ثالث للزمالك بالدفع بمحمد عبد السلام بدلًا من بن شرقي.

الدقيقة 90 ولازال التعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

الحكم يُعلن 4 دقائق كوقت بدل م الضائع.