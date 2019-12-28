تعديل في جدول مباريات دوري السلة للرجال

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن تعديل جدول مباريات بطولة دوري السوبر اليوم السبت.
وتم تأجيل مباريات الجولة السادسة ليواجه الأهلي نظيره الجزيرة ويواجه الزمالك نظيره مصر للتأمين ويواجه سموحة نظيره سبورتنج بينما يواجه الاتحاد نظيره طلائع الجيش يوم السبت الموافق 18 يناير القادم بدلًا من يوم الجمعه الموافق 27 ديسمبر الماضي.
بينما تكون الجولة السابعة حيث يواجه
في حين تنطلق الجولة الثامنة بمواجهة سموحة والاهلي والجيش والجزيرة وسبورتنج ومصر للتأمين لتقام يوم الأحدالموافق 26 يناير القادم بدلًا من 2 من الشهر ذاته بينما يلتقي الزمالك في الجولة ذاتها بنظيره الاتحاد السكندري يوم 2 مارس القادم.
وتكون الجولة التاسعة الاهلي والاتحاد ويواجه الجزيرة نظيره الزمالك، ويستضيف مصر للتأمين نظيره سموحة، ويلتقي طلائع الجيش بنظيره سبورتنج لتكون المباريات يوم 5 مارس بدلًا من 5 يناير القادم.
وتنطلق الجولة العاشرة بين الاتحاد والجزيرة بينما يواجه مصر للتأمين نظيره الاهلي ويلتقي سبورتنج بالزمالك ويستضيف سموحة نظيره طلائع الجيش لتقام يوم 8 مارس بدلًا من 9 يناير.
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