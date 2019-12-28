اخبار الرياضه

تعديل في جدول مباريات دوري السلة للرجال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن تعديل جدول مباريات بطولة دوري السوبر اليوم السبت.

وتم تأجيل مباريات الجولة السادسة ليواجه الأهلي نظيره الجزيرة ويواجه الزمالك نظيره مصر للتأمين ويواجه سموحة نظيره سبورتنج بينما يواجه الاتحاد نظيره طلائع الجيش يوم السبت الموافق 18 يناير القادم بدلًا من يوم الجمعه الموافق 27 ديسمبر الماضي.

بينما تكون الجولة السابعة حيث يواجه

Advertisements
الاتحاد نظيره سموحة ويلتقي الزمالك بمنافسة طلائع الجيش ، ويواجه الاهلي نظيره سبورتنج، بينما يلتقي الجزيرة بمظيره مصر للتأمين وتقام المباريات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير القادم بدلًا من الإثنين الموافق 30 ديسمبر.

في حين تنطلق الجولة الثامنة بمواجهة سموحة والاهلي والجيش والجزيرة وسبورتنج ومصر للتأمين لتقام يوم الأحد

الموافق 26 يناير القادم بدلًا من 2 من الشهر ذاته بينما يلتقي الزمالك في الجولة ذاتها بنظيره الاتحاد السكندري يوم 2 مارس القادم.

وتكون الجولة التاسعة الاهلي والاتحاد ويواجه الجزيرة نظيره الزمالك، ويستضيف مصر للتأمين نظيره سموحة، ويلتقي طلائع الجيش بنظيره سبورتنج لتكون المباريات يوم 5 مارس بدلًا من 5 يناير القادم.

وتنطلق الجولة العاشرة بين الاتحاد والجزيرة بينما يواجه  مصر للتأمين نظيره الاهلي ويلتقي سبورتنج بالزمالك ويستضيف  سموحة نظيره طلائع الجيش لتقام يوم 8 مارس بدلًا من 9 يناير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل في جدول مباريات دوري السلة للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا