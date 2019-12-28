الشورى يفتتح ملعب الكرة الخماسية بحضور نجوم المجتمع ومجلس النواب

افتتح مجلس ادارة نادي الطيران برئاسة الاستاذ هشام الشورى ملعب الكرة الخماسية والذي اطلق علية ملعب المرحوم زكي احمد زكي وذلك تكريما له حضر حفل الافتتاح عدد كبير من اعضاء النادي و نجوم المجتمع في الرياضة والفن ومجلس النواب وعلي راسهم الاستاذ الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ومحمد عامر مدير الشئون القانونية بحي النزهه وكابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر وكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق والفنان :شريف حمدي وكابتن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق الغندور رئيس لجنة الحكام ومحمد عامر مدير الشئون القانونية بحي النزهه وكابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر وكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق والفنان :شريف حمدي وكابتن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق ورجل الاعمال محمد عبد الفتاح ورجل الاعمال سمير يونس امين حزب مستقبل وطن والدكتور وسام صقر مدير مستشفي الحياة وامين مساعد حزب مستقبل وطن Advertisements والدكتور ابراهيم عبد الحليم - الاعلامية هبة المصري مقدمه برنامج بنات حواء - الاعلامي محمد فؤاد رئيس تحرير برنامج بنات حواء - الاعلامي محمد رمضان المنتج الفني و رئيس مجلس اداره وكاله جو ميديا و مقدم برنامج بكل روح رياضيه الاعلاميه الكبيره شرين خفاجي.

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