المحمدي أساسيا وتريزيجيه بديلا في تشكيل أستون فيلا لمواجهة واتفورد

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم السبت في

تمام الخامسة مساءاً ، ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج .

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي :

في حراسة المرمي : هيتون .

الدفاع : المحمدي، كونسا، هاوس، تارجت .

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الوسط : لانسبيري، دوجلاس لويس، هوريان .

الهجوم : جوتا، ويسلي، جيريلاش .

قائمة البدلاء : نيلاند، جولبيرت، تشيستلر، محمود حسن تريزيجيه، أنور الغازي، كودجا .