المحمدي أساسيا وتريزيجيه بديلا في تشكيل أستون فيلا لمواجهة واتفورد

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم السبت فيتمام الخامسة مساءاً ، ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج .
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي :
في حراسة المرمي : هيتون .
الدفاع : المحمدي، كونسا، هاوس، تارجت .
الوسط : لانسبيري، دوجلاس لويس، هوريان .
الهجوم : جوتا، ويسلي، جيريلاش .
قائمة البدلاء : نيلاند، جولبيرت، تشيستلر، محمود حسن تريزيجيه، أنور الغازي، كودجا .
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