إيهاب جلال: نبحث للفوز على بيراميدز في الكونفدرالية

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن اللاعبين على اقصى درجات التركيز لمواجهة بيراميدز مساء غد الأحد، ضمن مباريات مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال جلال خلال المؤتمر الصحفي قبيل المباراة "اللاعبين على أقصى

درجات التركيز من أجل المباراة، ونخوضها بهدف الفوز فقط سعيًا وراء تصدر المجموعة والإقتراب من التأهل لدور الثمانية بالبطولة".

وأوضح أن اللقاء الذي جمع الفريقين قبل أيام في بطولة الدوري الممتاز،

جعل الفريقين مكشوفين لبعضهما البعض، مشدداً على تقديره التام لبيراميدز لما يضمه من لاعبين مميزين في جميع الخطوط.

وعن غيابات اللاعبين أشار جلال "نسعى لإعداد جميع اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق، كي لا نتأثر بأي غيابات، واتمنى أن يتماثل أحمد جمعة الشفاء نظراً لما يملكه من خبرات تساهم في تطوير أداء الفريق هجوميًا".