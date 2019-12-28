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محمد أبو جبل يتصدر تويتر بعد الشوط الأول من مباراة الزمالك وزيسكو

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تصدر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، التغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق الأبيض أمام زيسكو الزامبي التي تجمع الفريقين على بستاد ليفي مواتا واسا بالعاصمة الزامبية لوساكا بدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

ونال محمد أبو جبل إشادات كبيرة من جماهير الزمالك مع نهاية الشوط الأول، بعد تصديه للعدد من الفرص الهجومية الخطيرة لفريق زيسكو، والتي كانت أقربها في الوقت بدل من الضائع، بعد كرة عرضية ارضية لمهاجم زيسكو

داخل منطقة الست ياردات، ليتمكن أبو جبل من التصدي لهل يمعاونة أرضية الملعب.

وقالت الجماهير أن أبو جبل يلعب بثقة كبيرة في نفسه، كما أن المستوى الذي يقدمه يؤهله للتواجد بشكل أساسي مع الزمالك على حساب محمد عواد.

كما أشارت جماهير أخرى أن حارس الزمالك أستطاع أن يظهر بشخصية القائد في الملعب.

 

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