موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بمشاركة محمد صلاح.. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد مساء غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون
تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربيةالسعودية،
والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون
تذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق رؤوف خليف.
ويدخل الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المباراة بحثًاعن الفوز بمساعدة النجم المصري محمد صلاح المحترف لدى صفوف الريدز لتعزيز صدارته في جدول الدوري الإنجليزي ولإستمرار سلساة الإنتصارات، في المقابل يرغب ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض متحفزين بلقاء مانشستر سيتي حامل اللقب الذي أنتهى لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 52 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الخامس برصيد 50 نقطة.
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