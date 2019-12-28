شوط اول سلبي بين الزمالك وزيسكو الزامبي

حسم التعادل السلبي الشوط الاول بين الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في اللقاء المقام حاليا بستاد ليفي مواتا واسا بالعاصمة الزامبية لوساكا بدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

جاء الشوط متوسط المستوي تبادل فيه الفريقان الهجمات وتصدى محمد ابو جبل لأكثر من محاولة لزيسكو أخرها مع الدقيقة الأخيرة ،كما اهدر فرجاني ساسي واوناجم 3 فرص كانت واحدة كفيلة بتغيير النتيجة.

يذكر ان مازيمبي الكونغولى- قبل لقاء اليوم- يتصدر المجموعة برصيد 7 نقط والزمالك 3 نقاط واول اغسطس الانجولي نقطتين وزيسكوالزامبي نقطة واحدة

الشوط الاول

بادر الزمالك اللقاء بهجوم مفاجئ ويمرر محمد اوناجم عرضية لفرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء يسدد قوية بجوار القائم كان في الإمكان ان تكون هدفا مبكرا

للأبيض.

يرد زيسكو بقوة ويحاول من خلال الرباعي المميز تشينجاندو وكاكينجو ومنونجا وكولا ومعهم قادم من الخلف التشط بهيري لربط الوسط او المناطق الخلفية بالهجوم.

كاد يسجل زيسكو عن طريق منونجا ويسدد وسط لخبطة داخل منطقة الجزاء تصطدم الكرة بزميله في حلق المرمى وترد ويشتت الدفاع.

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اعتمد الزمالك على المرتدات زالتي شكلت خطورة لكن باتت المسة الأخيرة مشكلة كالعادة بسبب ضعف الكثافة العددية والرعونة لدرجة جعلت اوناجم يقتحم منطقة الجزاء بمفرده ويهدر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء.

شكل احمد زيزو وبن شرقي جبهة يسارا موازية لأوناجم الذى عابه البطئ وكاد

يستتب في هدف من تاطئ وانقطاع للكرة وانقذ محمود علاء واصيب في التحام مع لاعب زيسكو.

يهدأ رتم اللقاء مع مناوشات على مرمى الزمالك قادها شاما ولعب عرضية ويبعد الدفاع الابيض الى الركنية.

تليها تسديدة قوية من جاكسون تحت ضغط من محمود علاء ثم اخرى من كولا تتحول الى الركنية أيضا.

بعد عدة جمل تصل الكرة لمحمد عبد الغني المدافع المتقدم كظهير ايمن تصل للحارس جاكوب باندا.

نجح تغيير مواقع لاعبي الزمالك في ارباك دفاع زيسكوحيث انتقل زيزو بين اليمين واليسار، ومن عرضية بعد عدة تمريرات بين اوباما وسيد زيزو يلعب الاخير على رأس اوناجم لم يحسن تقديرها وتنفيذها ويهدى الحارس باندا الكرة بين يديه..!

في الدقيقة 44 يرد زيسكو بهجمة سريعة هات وخد بين كولا ومولا بهيري وينقذ ابوجبل وترتد ومن حظ الزمالك وجود طارق حامد في الزمان والمكان المناسبين يبعد بصعوبة الكرة الى الركنية.