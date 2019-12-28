«شووت» NOW مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش استون فيلا وواتفورد من موقع الوفد، بتاريخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 .

يقدم الوفد والوفد الرياضي خدمة البث الحي لمواجهة استون فيلا اليوم الاحد بدون توقف الان بث مباشر اليوم السبت مباراة تريزجيه بث مباشر استون فيلا يحل نادى أستون فيلا ضيفا على منافسه واتفورد ضمن مباريات الجولة 20 على ملعب فيكاريج رود فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز فى تمام الخامسة مساءا.

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد من المنتظر أن يتواجد كل

من أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مباراة اليوم.





مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن نقاط المباراة الثلاث، للهروب من منطقة الهبوط، حيث حقق الفيلانز الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 11، بينما حقق واتفورد الفوز في مبارتين وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد وشهدت الجولة الماضية تعادل واتفورد مع مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لهدف، بينما حقق أستون فيلا الفوز علي ضيفه

نورويتش بهدف نظيف.





مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد والجدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز 18، بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، فيما يأتى واتفورد في المركز 19 برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتذيل نورويتش سيتي.

مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد استعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات بعد الفوز على نووريتش سيتى، ساعيا لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، حيث يدرك "الفيلانز" أن الهزيمة في مباراة اليوم ستزيد من صعوبة مهمته في البقاء بدوري الأضواء.

Advertisements





مشاهدة مباراة استون فيلا وواتفورد كما تقام مباريات قوية فى نفس الجولة وهى كالتالى

برايتون Vs بورنموث

نيوكاسل يونايتد Vs إيفرتون

ساوثهامبتون Vs كريستال بالاس

وست هام Vs ليستر سيتى

نورويتش سيتى Vs توتنهام هوتسبير