اونلاين | «يلا شووت Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك "الشوط الثاني"

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ويستضيف ملعب مواناواسا مواجهة قوية بين فريقي الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ونادي زيسكو الزامبي في مواجهة مهمة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد زيسكو لمواصلة إنطلاقته في مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا

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ويحل فريق الزمالك ضيفاً على وزيسكو الزامبي LIVE7HD في قمة أفريقية منتظرة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو

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وومن المتوقع أن يخوض لفرنسي كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة

يمكنكم متابعة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد فوزي.