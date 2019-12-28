اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة زيسكو ضد الزمالك، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة زيسكو ضد الزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة زيسكو ضد الزمالك فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة زيسكو ضد الزمالك، في تمام الثالثة مساء السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت الإمارات، والثانية بتوقيت تونس، والواحدة بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة زيسكو ضد الزمالك

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة زيسكو ضد الزمالك، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قناة beIN Sport HD1.

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بث مباشر لمباراة زيسكو ضد الزمالك كول كورة COOLKORA

يسعى الزمالك لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد بعد تعثره الأخير محليًا بالتعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي، لمصالحة جماهيره الغاضبة من النتائج السيئة، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الزمالك في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، ومصطفى محمد zamalek ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة زيسكو ضد الزمالك

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة زيسكو ضد الزمالك، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.