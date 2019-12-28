اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الزمالك II7SRY جول PLUS NOW

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد زيسكو، في قمة منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، كورة لايف KORALIVE.

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الزمالك ضد زيسكو zamalek live stream، حيث يعول الزمالك على قوته الهجومية المتمثلة في النجم المغربي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، ومصطفى محمد.

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كورة جول zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد زيسكو، المقرر انطلاقها الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت الإمارات.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة الزمالك ضد زيسكو، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض، نظرًا لقوة منافسه الزامبي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه كارتيرون، المدير الفني للفارس الأبيض، لمصالحة الجماهير بعد خسارة العديد من النقاط في بطولة الدوري المصري، من خلال تحقيق الفوز في البطولة القارية.